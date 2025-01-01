Проект пермского фонда «Берегиня» вошёл в полуфинал международной премии Ближайший показ спектакля «Музыка жизни 3» состоится 13 октября в ДК Солдатова Поделиться Твитнуть

Фото: фонд «Берегиня»

Спектакль «Музыка жизни 3: Это наше шоу!», единственный проект из Пермского края, представленный в категории «НКО и проекты», одержал победу на региональном этапе и вышел в полуфинал 5-го сезона Международной премии #МЫВМЕСТЕ. В этой уникальной постановке задействованы одиннадцать детей с ограниченными возможностями здоровья, включая ребят с синдромом Дауна и ДЦП, и семь профессиональных артистов из ансамбля танца на колясках «Гротеск». В рамках номинации «Код милосердия», направленной на поддержку инициатив в сфере здравоохранения и благополучия людей с ОВЗ, из 5 832 заявок было отобрано всего 52 проекта. Об этом сообщили в пресс-службе пермского благотворительного фонда «Берегиня».

Основная цель Премии — выявление лучших социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни в России и за ее пределами, а также поддержка волонтеров, наставников и эффективных программ развития добровольчества. Премия #МЫВМЕСТЕ была учреждена в 2021 году при поддержке президента РФ Владимира Путина, организаторами выступают Росмолодежь и экосистема социального развития Добро.рф.

«Это наше шоу!» — третья часть цикла мюзиклов «Музыка жизни», который был запущен фондом в 2017 году. Спектакли поднимают сложные и важные вопросы, такие как онкологические заболевания, инвалидность, родительство и страхи, и превращают их в откровенный диалог со зрителем посредством театрального искусства.

Фото: фонд «Берегиня»

Как отметила директор АНО «Центр Развития Кинопроизводства» и попечитель фонда «Берегиня» Алёна Семерикова, это не просто театральное событие, а пример экологичной благотворительности, которая не оказывает давления, а, наоборот, вдохновляет. Покупка билета — это вклад зрителей в выздоровление детей и возможность увидеть профессиональный мюзикл, который трогает до глубины души. Ближайший показ состоится 13 октября в ДК Солдатова.

«Музыка жизни 3» посвящена теме инклюзии, преодоления трудностей и незаметных подвигов. Главный герой, педагог дома культуры, получает задание поставить спектакль с «необычными» детьми, что становится для него не только творческой, но и личной задачей: увидеть в каждом человеке силу, а не диагноз.

По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, этот проект — выбор сердца для каждого его участника, от артистов до зрителей. Он объединяет талантливых артистов и ребят с ОВЗ, чтобы вместе создать чудо. Спектакль стал значимым событием в культурной жизни региона и вносит вклад в формирование гуманистических ценностей.

