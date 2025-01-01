Делегация Прикамья приняла участие во Всероссийском форуме сторонников партии «Единая Россия» Он собрал более 2000 человек в офлайн и онлайн-формате Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В работе форума приняли участие руководители и представители НКО, победители всероссийского конкурса гражданских инициатив партии, председатели и сопредседатели региональных советов сторонников «Единой России», эксперты.

В приветственном слове председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что партнёрами «Единой России» являются более 11 тыс. НКО, совместно с которыми решается самый широкий круг задач — от помощи фронту до патриотической работы с молодёжью.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев добавил, что «Единая Россия» всегда готова быть партнёром в реализации перспективных и востребованных инициатив. Он отметил также, что партия является частью гражданского общества — в Народной программе есть отдельный раздел, посвящённый его развитию.

«Сейчас мы готовим новую редакцию народной программы, с которой партия пойдёт на выборы в 2026 году. Как и в 2021 году, мы открыты для ваших инициатив. Собрать их и передать в партию — задача сторонников», — подчеркнул он.

По итогам форума приняли резолюцию, которая содержит несколько блоков, охватывающих основные направления работы, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Они касаются снижения административной нагрузки и упрощения отчётности для некоммерческих организаций; совершенствования мер поддержки НКО; цифровизации услуг, включая создание на платформе MAX специальных опций для поддержки некоммерческих организаций и благотворительности; защиты исторической памяти; масштабирование деятельности Центра поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России».

В работе форума приняла участие делегация Прикамья во главе с председателем Регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Пермского края, депутатом Законодательного собрания Иреком Хазиевым. За личный вклад в развитие проекта «Центр поддержки гражданских инициатив» он получил благодарственное письмо от секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева.

«Форум сторонников партии — пример единства общества вокруг ключевых национальных задач. Участники обсудили актуальные темы развития гражданского общества, задачи и вызовы, которые перед нами сегодня стоят, и способы поддержки гармоничного развития некоммерческого сектора в современном мире. Форум продемонстрировал высокий уровень вовлечённости института сторонников в общественно-политическую жизнь и готовность совместно с НКО работать над будущим России», — отметил Ирек Хазиев.

