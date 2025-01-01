Инспекция труда Прикамья начала расследование смерти врача на рабочем месте Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала расследование обстоятельств инцидента с гибелью сотрудника Городской клинической больницы Соликамска.

Согласно уведомлению, полученному от работодателя, 29 сентября в 17:00 заведующий отделением был найден без признаков жизни в комнате ординаторов.

Прибывшие на место медики скорой помощи, несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, зафиксировали факт смерти работника 1971 г.р.

В настоящий момент создается комиссия для выяснения всех деталей и факторов, приведших к несчастному случаю. В ближайшее время будет произведена всесторонняя оценка документации, касающейся рабочего процесса сотрудника, включая график работы и отдыха. Также запрошены результаты судебно-медицинского исследования, направленные на установление причины смерти. В случае выявления нарушений норм трудового законодательства будут приняты соответствующие административные меры, прокомментировал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

