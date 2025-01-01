Авиакомпания возместит моральный вред пермякам за отмену рейса из Минвод Поделиться Твитнуть

Пермский районный суд обязал АО «Авиакомпания Азимут» выплатить пассажирам компенсацию за моральный ущерб, вызванный отменой авиарейса Минеральные Воды — Пермь, об этом пишет «Рифей».

В иске пострадавших было указано, что они приобрели авиабилеты онлайн на самолёт, обсуживаемый перевозчиком, но рейс был аннулирован. Его отмена причинила истцам душевные и физические страдания, так как они были вынуждены купить другие билеты на рейс с пересадками, искать временное жилье до вылета, а по прибытии в другой город добираться до Перми на поезде. За неудобства они попросили компенсацию по 30 тыс. руб. на каждого.

Представитель авиакомпании на суд не явился, но направил отзыв с просьбой отклонить иск или снизить размер компенсации в случае его удовлетворения.

Суд принял сторону пассажиров, постановив взыскать с АО «Авиакомпания Азимут» в пользу каждого истца компенсацию морального вреда в сумме 20 тыс. руб., штраф в размере 10 тыс. руб., а также возместить государственную пошлину в размере 6 тыс. руб.

Решение суда не вступило в силу.

