В микрорайоне Южный в Перми капитально отремонтируют два отделения школы-интерната Объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано Kandinsky

ГКУ «Центр организации закупок» объявило торги на поиск подрядчика по разработке проектно-сметной документации для капремонта двух отделений общеобразовательной школы-интерната на ул. Самаркандской, 32 и ул. Казахской, 71. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта по созданию ПСД на ул. Самаркандской составляет 5,1 млн руб., а на ул. Казахской — 7,9 млн руб.





Площадь трёхэтажного здания на ул. Самаркандская, 32, составляет 5164,5 кв. м, оно построено в 1976 году. Общая площадь помещений в Лит А по ул. Казахской, 71, — 3681,2 кв. м, в Лит А1 — 4059,3 кв. м. В каждом из них по три этажа.





Подрядчикам необходимо комплексно обследовать объекты, найти дефекты, составить проекты капремонта здания, подготовить сметы и получить на них положительное заключение госэкспертизы.





Работы по созданию проектно-сметной документации для капремонта зданий должны начаться с 20 октября, а завершиться — 18 декабря. Сроки исполнения контрактов — не позднее 25 декабря 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.