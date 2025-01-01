В Прикамье объявили аукцион на 30 лесосек Объём заготовки древесины составляет 70 тысяч кубометров Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Министерство природных ресурсов Пермского края объявило о проведении аукциона, на котором будут разыграны права на вырубку леса на 30 участках. Субъекты малого и среднего бизнеса смогут приобрести право на заключение соглашений о купле-продаже лесных насаждений для заготовки древесины. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона.

Всего на аукцион выставлено 30 лесосек, а общий объём древесины, доступный для заготовки, составляет 70 тыс. куб. м.

Заявки на участие принимаются в электронном виде с 3 октября в 10:00. Завершение приёма заявок — 20 октября в 12:00.

Торги состоятся 22 октября этого года в электронном виде на универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ». В этот же день определят победителя.

