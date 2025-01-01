В Прикамье после рубки деревьев в ООПТ «Торсуновское озеро» завели уголовное дело Ход расследования взяла на контроль прокуратура Поделиться Твитнуть

Торсуновское озеро

Прокуратура Пермского края

В ходе прокурорской проверки сотрудники прокуратуры Очёрского района Пермского края выявили факт нелегальной вырубки древесины на территории, имеющей особый природоохранный статус. Речь идёт о ландшафтном памятнике природы регионального значения «Торсуновское озеро».

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, собранные в ходе проверки материалы в настоящее время переданы в следственные органы для принятия решения о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших данное деяние.

На основании переданных материалов было возбуждено уголовное дело по ст. 260 ч. 1 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений, причинившая значительный ущерб).

Ход расследования дела взят под контроль районной прокуратуры.

Торсуновское озеро расположено примерно в 7,5 км к востоку от Очёра и в 4 км к северу от п. Павловский. Через узкий рукав длиной 300 м и шириной 20 м оно соединяется с Павловским прудом на р. Малая Озёрная. Площадь водоёма составляет 0,687 км². Берега заболочены. Озеро и болота окружены сосновыми борами. Озеро и прилегающие лесные массивы являются ботаническим памятником природы регионального значения.

