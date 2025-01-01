В Прикамье приехали специалисты для 3D-сканирования костей трогонтериевого слона Все останки были найден в регионе за десятилетие археологических изысканий Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Пермский край прибыли эксперты для проведения трёхмерного сканирования костных останков трогонтериевого слона, являющегося предком мамонта. Эта процедура важна для разработки детализированных цифровых реплик, позволяющих воссоздать отсутствующие части скелета и напечатать его точную копию в натуральную величину из легких материалов на 3D-принтере. Об этом сообщили в Минкульте региона.

Подлинные кости, большая часть которых (70%) была обнаружена за десятилетие археологических изысканий, организованных Пермским краеведческим музеем, слишком уязвимы для сборки. Созданная научная репродукция станет ключевым экспонатом нового музейного комплекса «Пермский период», а сами оригинальные кости будут представлены рядом в вде плоскостной выкладки.

Обработка информации и создание моделей будут осуществляться в Москве, после чего собранные элементы отправят в Пермь для демонстрации в новом музее.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.