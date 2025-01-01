На пять часов будет полностью закрыто движение по трассе Пермь—Березники Это связано с монтажом пешеходного моста Поделиться Твитнуть

В ночь на 3 октября (приблизительно с 01:00 до 06:00) проезд по автодороге Пермь—Березники будет временно прекращен в связи с монтажом пешеходного моста, сообщили в минтрансе Пермского края.

Монтаж конструкции пешеходного перехода будет производиться путём установки пролетного строения на опорные элементы. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на указанный период будет введено полное ограничение движения.

Альтернативный маршрут для объезда предусматривает проезд через населенный пункт Пальники. Съезд в посёлок будет доступен для автомобильного транспорта.

В минтрансе принесли извинения за неудобства и попросили учитывать данную информацию при планировании поездок.

