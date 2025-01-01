В Свердловском районе Перми расселили два аварийных дома В них проживали более 70 человек Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Свердловском районе Перми завершено расселение двух признанных аварийными зданий, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из ветхого дома по ул. Сергинской, 22, где находилось 20 квартир общей площадью 647,9 кв. м, были переселены 35 жильцов. Также расселен дом №24 по той же улице, включавший 20 квартир общей площадью 649,3 кв. м, в котором проживало 36 человек. Всем бывшим жильцам этих зданий, в зависимости от формы владения имуществом, была предоставлена денежная выплата или альтернативное жильё.

В мэрии напомнили, что для получения информации о программе расселения и порядке получения компенсаций жители Перми могут обратиться в управление жилищных отношений (ул. Горького, 18). Консультации доступны по тел.: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59. Заявления на получение выплат или жилья принимаются в управлении лично: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.

