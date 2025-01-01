В Перми заработают три мобильных пункта вакцинации от гриппа В одном из пунктов можно будет привиться и от пневмококковой инфекции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение этой недели жители Перми могут сделать прививку в трёх передвижных пунктах вакцинации, сообщили в Минздраве региона.

Первый их них расположен на Центральном рынке (ул. Пушкина, 104). Вакцинация там будет проводиться 1 октября в автобусе возле первого административного здания, а в остальные дни — внутри оранжевого четырёхэтажного здания. Прививки доступны 1, 2 и 3 октября, время работы с 11:00 до 15:00. Предлагается вакцинация от гриппа.

В ТЦ «Знание» (Крупской, 42, 1 этаж) можно сделать прививку от гриппа 1 и 3 октября с 11:00 до 17:00.

В парке им. Горького (на площади у Ротонды) вакцинация будет доступна 3 октября с 16:00 до 19:00 и 4 октября с 11:00 до 15:00. Здесь можно привиться от гриппа и пневмококковой инфекции.

Прививки доступны всем желающим старше 18 лет. Рекомендуется взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится обязательный медицинский осмотр.

В первую очередь рекомендуется вакцинироваться детям, пожилым и лицам с хроническими заболеваниями. Хронические заболевания ослабляют защитные функции организма, делая этих людей более восприимчивыми к инфекциям. Заболевания вирусной природы протекают у них тяжелее и могут привести к серьезным осложнениям.

