Суд оштрафовал пермяка за незаконное предпринимательство Он торговал немаркированными сигаретами

Фото: пресс-служба ФСПП по Пермскому краю

По решению суда в Перми предпринимателя обязали выплатить штраф в размере 400 тыс. руб. В начале 2024 года мужчина решил продавать табачные изделия в своих магазинах. Он обнаружил в интернете сайт, предлагающий сигареты разных брендов по значительно сниженным ценам. Реализуя задуманное, бизнесмен приобрёл онлайн свыше 6000 пачек разнообразных сигарет. При получении товара он заметил отсутствие акцизных марок на большинстве пачек, однако это не остановило его, и сигареты поступили в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе прикамских приставов.

Противозаконную деятельность выявили полицейские во время контрольной закупки. Расследование установило факт незаконной торговли немаркированными табачными изделиями, а в отношении нарушителя возбудили дело по статье о нелегальном предпринимательстве.

Изучив предоставленные доказательства, суд признал его виновным. В качестве меры наказания ему был назначен штраф в размере 400 тыс. руб. Учитывая непростое материальное положение осужденного, суд предоставил ему возможность выплачивать штраф в рассрочку на 8 месяцев.

Решение суда было передано для исполнения в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должника предупредили о возможной замене наказания в случае уклонения от выплат, он аккуратно соблюдал график платежей и даже постарался выплатить штраф раньше срока. Исполнительное производство завершено в связи с полным исполнением.

