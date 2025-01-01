В Пермском крае скончался известный врач анестезиолог-реаниматолог Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае ушёл из жизни известный врач анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Антипин. Более двух десятилетий он посвятил работе в сфере здравоохранения. Информация об этом появилась в социальных сетях, на странице Соликамской городской больницы.

Дмитрий Антипин, выпускник Пермской медицинской академии, долгое время трудился в Перинатальном центре Соликамска.

По отзывам коллег, он был профессионалом высокого уровня и человеком, готовым всегда прийти на помощь. В течение своей карьеры Дмитрий Антипин также занимал руководящие посты в медицинских учреждениях Соликамска и Березников.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Дмитрия Антипина.

