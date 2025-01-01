В Перми осудили пьяного водителя служебного авто за попытку дать взятку инспектору ГАИ Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми завершилось судебное разбирательство в отношении нетрезвого водителя, пытавшегося подкупить сотрудника полиции, информирует прокуратура Пермского края. Автомобиль, которым управлял нарушитель, являлся служебным.

По информации надзорного ведомства, инцидент произошёл летом текущего года. Патрульные остановили автомобиль в Перми, за рулём которого находился гражданин в состоянии алкогольного опьянения. Осознавая, что ему грозит административное наказание, житель Перми попытался откупиться от ответственности, предложив взятку.

Водитель рассчитывал избежать правовых последствий за 50 тыс. руб., но сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения. Страж порядка доложил о случившемся, и нетрезвый водитель был задержан. Впоследствии в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки.

Дзержинский районный суд рассмотрел материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.

