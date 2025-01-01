В Перми строительство водопровода в м/р Чапаевский оценили в 171 млн рублей Работы должны быть закончены ровно через год Поделиться Твитнуть

Организация «Управление технического заказчика» объявила тендер на выбор компании, которая займётся прокладкой водопровода в м/р Чапаевский краевого центра. Максимальная стоимость контракта оценивается в 170,9 млн руб. Прием заявок от желающих принять участие в конкурсе продлится до 9 октября. Начало работ запланировано на 1 ноября 2025 года, а завершение — на 30 сентября 2026 года. Соответствующее уведомление размещено на портале госзакупок.

В соответствии с технической документацией, подрядчику предстоит построить и модернизировать объекты, обеспечивающие питьевое водоснабжение, провести необходимые инженерные исследования, подготовить проектную документацию, а также заняться озеленением и улучшением внешнего вида территории.

Проект будет профинансирован из городской казны.

