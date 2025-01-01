Инвалиды не имели свободного доступа в центр занятости в Прикамье В дело вмешалась прокуратура Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Октябрьского района Пермского края провела инспекцию соблюдения законов о социальной защите инвалидов в работе местного отделения ГКУ «Центр занятости населения».

Выяснилось, что организация не обеспечивала беспрепятственный доступ для инвалидов и других маломобильных групп населения в помещения центра, нарушая установленные требования.

Рассмотрев представление прокурора, направленное руководителю учреждения по этим фактам, нарушения не были исправлены. В связи с этим прокурор подал иск в суд, и иск был удовлетворён.

В настоящее время организация выполняет решение суда. Ведутся работы по установке пандуса у входа в здание.

