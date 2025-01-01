В Пермском крае объявили дни бесплатного проезда в электричках для кошек и собак Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Пермская пригородная компания» (ППК) анонсировала специальную акцию: 4 и 5 октября проезд с домашними питомцами из дачных посёлков в электричках Пермского края будет бесплатным.

Ежегодно после завершения дачного сезона множество кошек и собак оказываются брошенными в дачных кооперативах. Данной инициативой ППК призывает ответственно отнестись к приручённым животным.

Если нет возможности взять питомца в городское жилье, рекомендуется передать его в приют. «Это более человечный поступок, чем просто бросить четвероногого друга на произвол судьбы», — подчеркнули в «Пермской пригородной компании».

