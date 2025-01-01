Отпуск на осенние каникулы планируют взять 18% родителей пермских школьников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным SuperJob, 18% работающих родителей, чьи дети учатся в школах Перми, собираются скорректировать свой график и взять отпуск в период осенних каникул, чтобы провести больше времени с детьми.

Среди опрошенных 21% матерей планируют отпуск на время каникул, в то время как среди отцов этот показатель составляет 14%. Планы родителей во многом определяются возрастом их ребёнка. Так, 22% родителей учеников начальной школы планируют отпуск, среди родителей учеников средних классов этот показатель снижается до 12%, а среди родителей старшеклассников (10-11 классы) — до 7%.

Большинство, а именно 64% родителей, не планируют брать отпуск во время осенних каникул своих детей. Причины такого решения различны: «У меня отпуск запланирован на другое время»; «Во время каникул за внуком присмотрит бабушка».

