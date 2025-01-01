За неделю в Перми в дорожных авариях пострадали шестеро детей Всего ранения получили 22 человека Поделиться Твитнуть

фото: Госавтоинспекция Перми

С 22 по 28 сентября в Перми зафиксировано 18 ДТП, в результате которых 22 человека получили ранения различной тяжести, включая шестерых несовершеннолетних, и один человек погиб. Об этом сообщили в пермской ГАИ.

Обнаружено 30 автомобилистов, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения (семеро из них задержаны повторно).

34 водителя не имели водительских прав. Зафиксировано 15 случаев выезда на встречную полосу, 83 инцидента, когда водители не уступили дорогу пешеходам, и 73 нарушения ПДД со стороны пешеходов.

Дорожная полиция обращается к жителям и гостям города с просьбой соблюдать ПДД, заботиться о своей безопасности, а также о безопасности других участников дорожного движения.

