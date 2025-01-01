В 2026 году страховые пенсии в России проиндексируют один раз 1 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, представленной Министерством труда РФ, в 2026 году произойдёт разовая индексация страховых пенсий с 1 января. Планируется, что повышение превысит уровень инфляции и составит 7,6%.

В ведомстве отметили, что средний размер страховой пенсии по старости к 2026 году достигнет отметки в 27,1 тыс. руб. С 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 6,8%.

Материнский капитал в 2026 году также подвергнется индексации на 6,8%, в результате чего размер выплаты за двоих детей возрастет до 974,1 тыс. руб. Наибольший размер пособия по беременности и родам в 2026 году увеличится до 955,8 тыс. руб. С 2026 года максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для трудоустроенных граждан России вырастет до 83 тыс. руб. ежемесячно.

С 1 февраля 2026 года выплаты инвалидам, ветеранам, Героям Российской Федерации, а также другие формы социальной поддержки будут проиндексированы в соответствии с уровнем инфляции.

