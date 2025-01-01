В Пермь приедет известный боксёр-тяжеловес и депутат Госдумы Николай Валуев Поделиться Твитнуть

Николай Валуев / фото: Официальная группа в ВК ГП «Мотовилихинские заводы»

Во вторник, 30 сентября, в Пермь приедет многократный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, депутат Государственной думы Николай Валуев. Он будет почетным гостем на спортивном мероприятии, организованном ГУ МВД России по Пермскому краю. Событие состоится в многофункциональном спорткомплексе «Энергия».

В рамках программы запланирована торжественная церемония награждения сотрудников органов внутренних дел, успешно выполнивших нормативы комплекса ГТО. Затем состоится семейная эстафета «Семейные игры ГТО» с участием полицейских и их родных.

Позднее в Молодёжном центре Перми в 16:00 пройдёт открытая встреча-диалог Николая Валуева и Дмитрия Пирога (чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации в среднем весе, чемпиона России) со всеми желающими. Об этом сообщили в группе «Агент молодежи Пермского края». Организаторы подчеркнули, что вход на встречу будет свободным.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.