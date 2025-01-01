В Прикамье раскрыто двойное убийство 25-летней давности Поделиться Твитнуть

Следователь Осинского межрайонного отдела Следственного комитета России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины, обвиненного в убийстве двух человек (ст. 105, ч. 2 УК РФ).

Уголовное дело было обособлено в отдельное производство в конце 2000 года, но затем его приостановили. Спустя четверть века, благодаря совместной работе следователей краевого управления СК России, экспертов Криминалистического центра СК России и сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, а также пермского главка МВД, удалось собрать улики, доказывающие причастность обвиняемого к преступлению.

Задержание подозреваемого проводилось при поддержке бойцов Росгвардии. Под давлением неопровержимых фактов он во всём признался.

Предварительное следствие установило, что в марте 2000 года на территории свинокомплекса злоумышленник избил двух мужчин, подозревая их в воровстве. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Перед избиением обвиняемый вместе с подельником удерживал жертв в овощной яме, натравливая на них сторожевых псов. Чтобы замести следы, преступники сбросили тела в водоём.

Сообщник был задержан в том же году и понес наказание за незаконное лишение свободы и сокрытие особо тяжкого преступления. Обвиняемый в убийстве смог скрыться от правосудия. В момент совершения преступления он использовал фальшивые документы, которые уничтожил после убийства. Продолжая скрываться под своим настоящим именем, он был арестован и осуждён за другое преступление, совершенное в Кемеровской области. Благодаря особым приметам на теле и информации о детях-близнецах, их именах и возрасте следователи установили связь задержанного с двойным убийством, совершенным в Пермской области в 2000 году.

Обвиняемый остаётся под стражей с момента задержания. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.