Бывший военный отказался обжаловать приговор по взятке от пермской «Телты» Александр Оглоблин получил более 12 млн рублей

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Александр Оглоблин, ранее занимавший должность начальника 1-го управления Главного управления связи (ГУС) вооруженных сил РФ, не намерен оспаривать вынесенный ему приговор. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Оглоблина, Максима Довганя.

Согласно материалам дела, с 2016 по 2021 год генерал-майор Оглоблин получил более 12 млн руб. от представителей АО «Пермский телефонный завод «Телта». В обмен на это он обещал обеспечить предприятие выгодными государственными оборонными заказами.

В феврале 2022 года Оглоблин был осужден на 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, связанное с выполнением контракта между Минобороны и АО «Воентелеком» на поставку техники. Путем частичного суммирования наказаний, итоговый срок заключения по совокупности преступлений составил девять лет с дополнительным штрафом в размере 11,6 млн руб.

