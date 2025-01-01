Пермский край и Республика Беларусь развивают сотрудничество в сфере лесного хозяйства Подписан План мероприятий на 2026—2028 годы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В понедельник, 29 сентября, в Минске состоялась рабочая встреча министра лесного хозяйства Республики Беларусь и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Одной из тем для разговора стала кадровая политика в отрасли лесного хозяйства, стороны обсудили привлечение молодых специалистов, меры поддержки сотрудников. Для Пермского края опыт Республики и развитие образовательных программ очень актуальны, так как почти треть работников лесничеств составляют люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Также стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере образования и повышения квалификации кадров. Специалисты белорусских предприятий уже проходят обучение в центрах компетенций Пермского края, планируется организовать стажировки сотрудников их Прикамья на предприятиях Беларуси.

Кроме того, на встрече отдельное внимание было уделено вопросам формирования государственных охотхозяйств и развития охотничьего туризма. В данном случае важно перенять лучшие практики, поскольку в Беларуси этот вид туризма развивается через государственные лесхозы, а в Пермском крае — на базе частных инвестиций.

Александр Кулик и Дмитрий Махонин подписали План мероприятий на 2026—2028 годы по реализации действующего Соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и правительством Пермского края Российской Федерации, закрепляющий совместные проекты в сферах лесного хозяйства и промышленной кооперации.

Также делегация Прикамья почтила память защитников Беларуси от фашистках захватчиков, приняв участие в торжественной церемонии возложения цветов к обелиску «Минск — город-герой».

