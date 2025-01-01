Дефицит бюджета РФ вырос до 2,6% от ВВП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Государственную думу РФ внесён проект закона, корректирующий бюджет на 2025 год. Ключевое изменение — увеличение планового дефицита с 1,7% до 2,6% от валового внутреннего продукта.

Согласно первоначальной версии бюджета на текущий год, дефицит оценивался в 1,173 трлн руб., что соответствовало 0,5% ВВП. Однако весенние поправки ужесточили прогноз, повысив дефицит до 3,792 трлн руб., или 1,7% ВВП. Новые параметры предполагают дальнейший рост дефицита федерального бюджета на 1,944 трлн руб., достигая 5,737 трлн руб., или 2,6% ВВП.

Увеличение дефицита связано с пересмотром прогноза доходов бюджета в сторону уменьшения на ту же сумму — 1,944 трлн руб., с изначальных 38,506 трлн руб. до 36,562 трлн руб. Отношение доходов к ВВП также снижается на 0,6%, при этом растёт доля нефтегазовых поступлений и сокращается доля ненефтегазовых.

Прогнозируемые нефтегазовые доходы составляют 8,654 трлн руб. (4% ВВП), что на 336,4779 млрд руб. превышает предыдущий прогноз. Базовые нефтегазовые доходы оцениваются в 8,576 трлн руб., что ниже предыдущей оценки на 189,04 млрд руб. Ожидается, что дополнительные нефтегазовые доходы за 2025 год составят примерно 78,324 млрд руб.

Ненефтегазовые доходы сокращаются на 2,281 трлн руб., до 27,908 трлн руб. (12,8% ВВП). Это обусловлено, в частности, снижением прогноза поступлений по НДС на 1,187 трлн руб. (до 14,519 трлн руб.) из-за замедления экономического роста, изменений в структуре налогооблагаемой базы, сокращения объёмов импорта и изменений курса доллара. На снижение поступлений также повлияло сокращение ожидаемых поступлений по налогу на прибыль, НДФЛ, утилизационному сбору и акцизам на некоторые товары.

