Из-за дефицита топлива одна АЗС в Перми ограничила продажу бензина Жалобы о проблемах с поставками топлива в УФАС не поступали

Константин Долгановский

АЗС Quadro, расположенная в Перми по адресу ул. Романа Кашина, 107а, проинформировала о возникших трудностях с поставками топлива на внутреннем рынке. По информации портала 59.ru, на данной автозаправочной станции временно прекращена продажа бензина марки АИ-92. В сообщении, опубликованном в социальных сетях, представители АЗС отмечают, что дефицит провоцирует непрерывный рост оптовых цен, которые в настоящее время превышают розничные.

В Пермское УФАС не поступали жалобы от участников розничного рынка бензина о проблемах с поставками. Правительство Пермского края не предоставило оперативный комментарий относительно появившейся информации о дефиците.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», с трудностями в поставках бензина сталкиваются независимые операторы, в то время как у крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) дефицита не наблюдается.

