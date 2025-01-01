Завершились гастроли Дягилевского фестиваля в Москве На сцене Новой Оперы представили «Страсть» Поделиться Твитнуть

Фото: Екатерина Христова, пресс-служба Дягилевского фестиваля

С 21 по 24 сентября в Москве проходили гастроли Дягилевского фестиваля. На сцене Новой Оперы Теодор Курентзис и солисты, артисты хора и оркестра musicAeterna, а также танцевальная труппа musicAeterna Dance представили оперу «Страсть» (Passion, 16+) Паскаля Дюсапена в постановке Анны Гусевой. Хореограф — Анастасия Пешкова.

Седьмая опера Дюсапена — «Страсть» — была впервые поставлена в 2009 году по заказу фестиваля в Экс-ан-Провансе, и через 10 лет заняла 14 место в списке важнейших сочинений XXI века, по мнению музыкальных критиков газеты The Guardian.

В основе сюжета лежит миф об Орфее и Эвридике. Опера сочетает в себе древнегреческий миф, итальянское и французское барокко, современную музыку и мультимедийные возможности современного театра.

Главные персонажи оперы пытаются подняться к свету из воображаемого ада, а зрители путешествуют между прошлым и настоящим, иными мирами и другими жизнями. На сцене всё это происходит одновременно — по принципу симультанного действия площадного театра.

Неотъемлемой частью постановок Passion является пластика.

«В Passion большую роль играет идея отражения, потому что музыка Дюсапена — это лабиринт. Ты не замечаешь, как вдруг перемещаешься из узкого коридора в огромное, бескрайнее пространство без пола, потолка и всего остального», — объясняет Анастасия Пешкова.

Российская премьера оперы состоялась в 2024 году на Дягилевском фестивале в Перми. Гастроли масштабного проекта стали новым этапом сотрудничества со Сбером — стратегическим партнёром фестиваля.

«В Москве, где ежедневно открывают двери сотни театров, показы «Страсти» посетили более трёх тысяч человек. Благодарим зрителей за то, что выбрали нас. Надеемся, у фестиваля будут новые возможности масштабировать этот опыт, и мы сможем регулярно приезжать с гастролями в Москву», — говорит директор Дягилевского фонда Ангелина Макиенко.

Добавим, что показы спектакля прошли в рамках проекта Новой Оперы и Московского музея современного искусства (MMOMA) «Музей в опере /Опера в музее».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.