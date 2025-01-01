Торговый центр «Триада» в Перми изменил название Новая вывеска появилась ещё в начале сентября Поделиться Твитнуть

В Перми торговый центр «Триада» на ул. Куйбышева, 66 изменил название на «Куйбышевский». Об этом свидетельствуют данные на сайте «2ГИС». На фотографии, опубликованной 4 сентября, уже видна новая вывеска.

Пятиэтажное здание ТЦ площадью более 5 тыс. кв. метров построено в 2000-х. В нём сейчас находятся 18 организаций, в том числе «Магнит» и «Монетка», фитнес-клуб Alex Fitness, кафе «Хуторок», пространство для мероприятий Grand Hall, бар Musiclub, столовая «Буль-вар», магазины, салоны красоты.

На сайте «Авито» опубликовано объявление с предложением аренды помещения свободного назначения на первом этаже площадью 59,2 кв. м с офисной отделкой. Стоимость составляет 83 тыс. руб. в месяц.

На месте ТЦ ранее был расположен двухэтажный Дом культуры строителей (позже ДК профсоюзов) на 500 мест. По данным краевого госархива, объект был построен в 1957 году.

В конце 1999 года постановлением президиума облсовпрофа было создано ООО «Центр отдыха и развлечений», единственным участником которого был Пермский облсовпроф. Уставный капитал в 9 млн руб. был сформирован за счёт передачи обществу здания Дворца профсоюзов. Генеральным директором был назначен Алексей Коротаев, зять бывшего руководителя крайсовпрофа Бориса Пожарского. Со временем объект был полностью перестроен.

