За неделю в Прикамье зафиксировано более 18 тысяч случаев ОРВИ Специалисты отмечают снижение количества заболеваний на 10,5%

Константин Долгановский

С 22 по 28 сентября зарегистрировано 18 285 случаев ОРВИ. За неделю это количество уменьшилось на 10,5%. Превышения эпидемического порога не зафиксировано. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Анализ лабораторных исследований показывает, что у заболевших в большинстве случаев обнаруживаются вирусы негриппозной природы, такие как парагрипп, риновирусы и аденовирусы.

В регионе активно реализуется программа вакцинации населения против гриппа. На 15 сентября иммунизацию прошли уже свыше 614 тыс. чел., включая 253 тыс. детей.

Прививки доступны в поликлиниках по месту регистрации медицинского полиса, а также в мобильных пунктах вакцинации (при посещении рекомендуется иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС). Один из таких пунктов расположен в Парке Горького (на площади у сцены и Ротонды), график работы: 3 октября — с 16:00 до 19:00, 4 октября — с 11:00 до 15:00.

