Пермский край занял 17 место в России по доступности ипотеки Ежемесячный платёж за ипотечный кредит в регионе составляет более 66 тысяч рублей

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки. Пермский край в занял в списке 17 место. В Прикамье только 21,8% семей могут купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке. Ежемесячный платёж в регионе составляет 66,1 тыс. руб.

Лидером общероссийского рейтинга по доступности ипотеки на рыночных условиях стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе 47,1% семей могут позволить себе приобрести квартиру площадью 60 «квадратов», используя ипотечный кредит по рыночной ставке. Ханты-Мансийский АО и Чукотский АО занимают второе и третье места соответственно, с долей таких семей в 44,3 и 42%.

Период с середины 2024 года по начало 2025-го оказался непростым для ипотечного рынка, пережившего несколько лет бурного подъема. За годовой период с 1 августа 2024-го по 1 августа 2025-го было оформлено 854 тыс. ипотечных займов, что вдвое меньше, чем за АППГ.

Рейтинг сформирован с использованием информации от Центробанка, Росстата и СберИндекса. Доля семей, способных оплачивать ипотеку и текущие расходы, определяет доступность ипотечного кредитования. Эта доля вычислялась, опираясь на распределение зарплат работающих граждан в каждом регионе. Размер кредита рассчитывался для квартиры в 60 кв. м, учитывая 30% первоначального взноса.

Общий объём выданных ипотечных средств в денежном эквиваленте также показал существенное снижение: с 7,3 до 3,5 трлн руб. за рассматриваемый период. Ужесточение монетарной политики, проводимой Центробанком России во второй половине 2024 года, прекращение действия большинства льготных программ с середины 2024 года, а также высокая стоимость квадратного метра жилья совокупно привели к ощутимому сокращению объемов ипотечного кредитования.

Согласно данным исследования, оформить ипотеку по рыночной ставке сегодня могут всего 16,1% российских семей. Это немного выше, чем в 2024 году (13,4%), но значительно ниже, чем в предыдущие годы, когда работала программа господдержки, а рыночные ставки были существенно меньше.

С 2018 по 2023 год доля семей, имеющих возможность взять ипотеку, варьировалась в пределах 25-33%. Уменьшение доступности ипотеки в 2024 и 2025 годах стало результатом значительного ужесточения денежно-кредитной политики, проводимой Банком России. В то же время незначительный рост в текущем периоде, по сравнению с прошлым годом, объясняется более быстрым ростом заработной платы по сравнению с динамикой цен на жилую недвижимость, говорится в исследовании.

