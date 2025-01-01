В ДТП в Прикамье ранения получили три человека Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

В Пермском крае в результате серьезной автокатастрофы травмы получили три человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 сентября на автотрассе М-12 «Восток» в Краснокамском округе, пишет ТК «Рифей».

Согласно информации от «Управления гражданской защиты, экологии и природопользования», столкновение между двумя автомобилями, «Лада Веста» и «Лада Гранта», произошло на 1061 км трассы.

В результате столкновения получили ранения женщины, являющиеся пассажирами данных автомобилей, 1958, 1941 и 1963 г.р. Все пострадавшие с травмами разной степени тяжести были доставлены в городскую больницу Краснокамска. Водители транспортных средств не получили повреждений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.