Сезон светомузыкальных шоу на эспланаде Перми завершится 30 сентября

Константин Долгановский

Во вторник, 30 сентября, в Перми завершится сезон светомузыкальных представлений на городской эспланаде. Горожан ждет финальное в этом году представление фонтанов, после чего их начнут готовить к консервации на зимний период до наступления следующего тёплого сезона.

Как сообщили в краевой администрации, 30 сентября фонтанная феерия возле Театра-Театра запланирована с 21:45 до 22:00, а представление у здания Законодательного собрания Пермского края пройдёт с 22:45 до 23:00.

Напомним, пермские фонтаны каждый год прекращают работу с 1 октября. В городе их — полтора десятка.

Процесс консервации включает в себя опорожнение резервуаров, отключение систем водоснабжения и электроснабжения, а также снятие форсунок и насосов и инвентаризацию оборудования.

Снова фонтаны заработают в зависимости от погоды в апреле-мае 2026 года.

