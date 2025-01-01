В Прикамье с 1 октября начнёт работать мобильное приложение «Система 112» С его помощью можно вызывать экстренные службы и получать оповещения об атаках БПЛА Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 октября в Пермском крае вводится в эксплуатацию мобильное приложение под названием «Система 112». Об этом сообщили в телеграм-канале МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Перми» (ЕДДС Перми).

Главные возможности приложения — простой и быстрый способ связаться с экстренными службами, оповещения о вероятных террористических актах и функция уведомления близких о происшествии.

Кроме того, приложение может с точностью до 30 м определять местоположение пользователя. Также в приложении есть функция поддержки текстового общения через чат и СМС для людей с проблемами слуха.

«В чате можно отправлять текстовые описания, фото, аудио- и видеоматериалы с места инцидента, а также передавать данные о геолокации», — отметили в ЕДДС Перми.

Приложение «Система 112» доступно для скачивания и использования по всей России в магазинах приложений RuStore, AppGallery, Google Play и App Store. Для регистрации требуется подтверждение номера телефона через СМС-код.

