Из «Артека» в Пермь вернулись 15 федеральных победителей акций движения «Сделаем вместе» Движение является частью проекта партии «Единая Россия» «Мир возможностей»

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В партпроекте «Мир возможностей», который является частью Народной программы «Единой России», в 2024-2025 учебном году приняли участие более 1,2 тыс. школьников и воспитанников детских садов. В течение года по проекту проводились различные акции, в которых участвовали дети, их педагоги и родители. В Международном детском центре «Артек» на берегу Чёрного моря побывали 15 школьников-победителей федерального этапа из Пермского края.

На ж/д вокзале Пермь II в пятницу, 26 сентября, ребят встретил актив реготделения «Молодой Гвардии Единой России» вместе с руководителем Леонидом Новохатским. Он отметил, что, несмотря на усталость после долгой дороги, школьники были счастливы и выразили благодарность организаторам за возможность провести время в одном из лучших лагерей мира.

Программа смены «КЛАССное время», которая длилась три недели, включала интеллектуальные игры, конкурсы талантов, спортивные соревнования, творческие мастерские и экскурсии. Особое внимание уделялось знакомству с историей и культурой Крыма, а также развитию лидерских качеств через участие в проектах и командных активностях. Торжественное открытие и закрытие смены сопровождалось ярким концертом, а финалом стали презентации творческих работ участников.

«Поездка в МДЦ «Артек» стала одним из самых ярких и значимых событий для меня. Хочу пожелать тем, кто хочет съездить в «Артек», идти к своей цели вместе с проектом «Мир возможностей». Это реально!» — поделилась ученица 10 класса МБОУ «Пелымская СОШ» Кочёвского муниципального округа Юлия Коколева.

Максим Спиридонов, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Мир возможностей», заместитель председателя Пермской городской думы:

— Вернулись из «Артека» наши федеральные победители. Как они сами сказали, это был 21 день веселья, учебы, приключений, новых эмоций и друзей. Видно, что ребята поменялись, подружились, прокачали свои навыки и компетенции. Именно на личностный рост и развитие направлены все акции и мероприятия партпроекта «Мир возможностей». Надеюсь, своими новыми знаниями и навыками ребята будут делиться с одноклассниками, друзьями, и это поможет развивать проект «Мир возможностей» дальше. Уверен, что в следующем году мы будем встречать из «Артека» ещё больше федеральных победителей.

