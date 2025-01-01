В Перми задержали водителя такси, вышедшего на работу в пьяном виде ГИБДД и Минтранс провели совместные акции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми работники ГИБДД совместно с Министерством транспорта провели профилактические операции под названием «Такси» и «Внимание, пешеход». Их задача заключалась в предупреждении ДТП с участием пешеходов, предотвращении нарушений правил пассажирских перевозок и снижении детского травматизма на дорогах.

Как сообщили в инспекции, было зафиксировано 25 административных правонарушений, большая часть из которых (16) пришлась на водителей такси. В частности, были выявлены случаи несоблюдения правил перевозки несовершеннолетних, отсутствия страхового полиса, диагностической карты, удостоверения на право управления, а также нарушения, связанные с непредоставлением приоритета пешеходам. Помимо этого, у одного из водителей было установлено состояние алкогольного опьянения.

Представители Минтранса Пермского края вынесли шесть предупреждений водителям такси с целью предотвращения возможных нарушений действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.