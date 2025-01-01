Экс-главу муниципального учреждения в Прикамье осудят за уклонение от налогов Поделиться Твитнуть

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, фигурантом которого является экс-руководитель автономного муниципального учреждения в Чайковском (Пермский край). Ему предъявлено обвинение в умышленном сокрытии финансов, предназначенных для погашения налоговых обязательств, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Обвиняемый, будучи генеральным директором муниципального учреждения, осуществляющего сбор, переработку и утилизацию отходов различных классов опасности, с июня по октябрь 2023 года, осознавая наличие задолженности перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам, вместо погашения долга распоряжался средствами учреждения (в размере не менее 8,6 млн руб.) по своему усмотрению, пренебрегая интересами государства и организации.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 2,7 млн руб. Кроме того, им полностью компенсирован нанесённый казне ущерб.

Следствие собрало неопровержимые доказательства вины обвиняемого, и материалы дела переданы в суд для рассмотрения и вынесения приговора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.