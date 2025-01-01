Жительница Прикамья вместо ожидаемой посылки лишилась 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

В отдел МВД России «Чусовской» обратилась женщина 1964 г.р., с заявлением о совершенном против неё преступлении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе опроса потерпевшей сотрудники полиции выяснили, что ей позвонила неизвестная, представившаяся работницей логистической компании, и сообщила о наличии посылки для неё. Для получения отправления злоумышленница попросила назвать код из SMS, что доверчивая женщина и сделала.

Вскоре потерпевшая получила SMS-сообщение с уведомлением о попытке взлома её аккаунта на портале Госуслуг с рекомендацией связаться со службой поддержки по указанному в сообщении номеру телефона. Позвонив по номеру, женщина связалась с неизвестной, которая представилась сотрудницей Росфинмониторинга и сообщила о взломе личного кабинета на Госуслугах и оформлении доверенности от её имени. Затем «сотрудница» предупредила, что вскоре позвонит «сотрудник ФСБ» для решения возникшей проблемы.

Позже с заявительницей связался мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил, что женщина подозревается в государственной измене, и потребовал не разглашать информацию об их разговоре. Затем он убедил её, что её сбережения находятся в опасности и необходимо перевести их на «защищённые счета». Действуя по указаниям мошенника, женщина перевела злоумышленникам более 1,5 млн руб.

Лишь спустя несколько дней пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведётся расследование.

Полиция напоминает гражданам, что понятия "безопасный счёт" или "резервный счёт" не существует в банковской практике. Это всего лишь уловка, используемая мошенниками для обмана.

