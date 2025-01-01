Народный ансамбль из Кочёво снял клип на песню «Матушка земля» на коми-пермяцком языке Поделиться Твитнуть

Коллектив «Лысваок», представляющий с. Кочёво, снял видеоклип на песню «Матушка земля», исполненную на коми-пермяцком языке. Ансамбль «Лысваок» был создан в 1947 году при Кочёвском районном Доме культуры. Руководит коллективом Любовь Дудина.

В 1977 году ансамбль был удостоен звания «Народный ансамбль песни и танца». В составе коллектива — вокальная, танцевальная группы и аккомпаниаторы. Команда включает трёх профессиональных работников культуры и двадцать самодеятельных артистов. Репертуар ансамбля включает русские и коми-пермяцкие песни и танцы, а выступления отличаются жанровым разнообразием, включая пение а капелла, под гармонь и другие музыкальные инструменты, в том числе и традиционные деревянные инструменты, пэляны.

Благодаря усилиям Любови Дудиной, ансамбль достиг значительных успехов, сформировал свой неповторимый стиль и обрёл самобытность.

На протяжении многих лет ансамбль представляя культуру коми-пермяков на всероссийских фестивалях в Москве, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Ижевске и Екатеринбурге, и не раз становился лауреатом.

В 2012 году «Лысваок» принял участие во II международном фестивале «Музыкальный Регенсбург» в Германии, где их выступление на коми-пермяцком языке произвело фурор и принесло ансамблю звание лауреата I степени.

