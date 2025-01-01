Пермский «Молот» дома проиграл пензенскому «Дизелю» Поделиться Твитнуть

В рамках третьего поединка домашней серии чемпионата ВХЛ пермский «Молот» проиграл команде «Дизель» из Пензы. Итоговый счёт встречи — 2:3 в пользу гостей.

Первая и вторая двадцатиминутки завершились обменом забитыми шайбами, а в финальном отрезке игры результативными оказались лишь хоккеисты «Дизеля». За «Молот» шайбы забросили Михаил Казаков и Даниил Лапин. Эта игра стала первым поражением «Молота» на домашней арене в нынешнем сезоне после четырёх проведенных матчей.

Альберт Мальгин, главный тренер «Молота», поблагодарил болельщиков за хорошую поддержку, которые до конца гнали команду вперёд, но план на игру в формате «5 на 5» команда не выполнила: «Мы показывали, как играет противник, но не было того выполнения плана. Были ошибки позиционные в атаках. Возможно, сказалась усталость. Мы ребятам даём отдыхать. Но сегодня ключевым моментом, возможно, стала игра в большинстве, которая у нас не получилась. «Дизель» хорошо оборонялся, и мы не забили. Возможно, это стало переломным моментом, когда мы тут же получили гол в обратную сторону».

Следующий матч «Молот» проведёт в Перми 30 сентября. Соперником станет саратовский «Кристалл».

