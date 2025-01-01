Зарплаты айтишников и маркетологов в Прикамье снизились на 12% Зато наблюдается усиление конкуренции за рабочие кадры Поделиться Твитнуть

Анализ данных о вакансиях и зарплатах за 2025 год, проведённый экспертами hh.ru, показал, что темпы роста медианных доходов работников производственного, строительного и рабочего секторов опережают аналогичные показатели для специалистов в области информационных технологий и маркетинга.

Так, в Пермском крае медианная зарплата, предлагаемая в строительной отрасли, увеличилась на 33% (до 107,5 тыс. руб. в августе). В сегменте рабочих профессий рост составил 25% (до 99,8 тыс. руб.), а в производственной сфере – 20% (до 93,8 тыс. руб.). Наблюдается и увеличение спроса со стороны работодателей: количество вакансий в производстве выросло на 9%, для рабочего персонала – на 18%, а в строительстве – на 27%.

В то же время, в IT-индустрии предлагаемые зарплаты в августе по сравнению с началом года снизились на 12% (до 81,9 тыс. руб.), а число открытых позиций сократилось на 23%. В сфере маркетинга отмечено аналогичное снижение зарплат, на 11% уменьшился спрос.

В некоторых рабочих специальностях уровень предполагаемого дохода практически сравнялся с зарплатами программистов, а в ряде случаев даже превысил их. Медианная зарплата в вакансиях для разработчиков в августе составляла 130 тыс. руб., в то время как сварщики и водители могли рассчитывать на 290 и 205 тыс. руб. соответственно.

В список наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий в начале осени 2025 года также вошли маляры и штукатуры (165 тыс. руб.), токари, фрезеровщики и шлифовщики (135,1 тыс. руб.), электромонтажники (132,9 тыс. руб.), монтажники (128,3 тыс. руб.) и разнорабочие (118,7 тыс. руб.).

В настоящее время наблюдается усиление конкуренции за рабочие кадры и специалистов производственной сферы, комментирует ситуацию Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал. В этих областях работодатели предлагают более высокие темпы роста зарплат, чем в офисных секторах, таких как IT или маркетинг. Этот тренд обусловлен развитием производства, дефицитом квалифицированных рабочих на рынке труда и высокой текучестью кадров. Именно рабочие профессии становятся драйвером развития рынка труда.

