Минувшая ночь в Перми стала самой холодной в сентябре за 122 года

фото: pvproductions

freepik.com

В ночь на 29 сентября 2025 года на Урале зафиксирована череда аномально низких температур, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В Ивделе на севере Свердловской области температура опустилась до -11,5°, что стало новым абсолютным минимумом для сентября. Предыдущий рекорд, установленный в 1968 году (-8,5°), был превышен почти на три градуса.

В Перми было зафиксировано -7,1°. Это не стало новым рекордом дня, но является самой низкой температурой в сентябре с 1903 года, когда был установлен абсолютный минимум месяца (-7,8°). С тех пор, на протяжении 122 лет, таких холодов в сентябре в Перми не наблюдалось.

В поселке Бисер температура упала до -10,3°. Это также не является рекордом суток, но всего лишь на 0,9° выше рекорда сентября (-11,2°), который был установлен 29 сентября 1903 года. Это самый низкий минимум для сентября за 122 года.

В Губахе минувшей ночью температура упала до -9,3°, а в Кочёво — до -7,4°.

Пока нет данных с метеостанций Усть-Черная, Вая, Ныроб, Добрянка, Б.Соснова, Октябрьский и Кын.

