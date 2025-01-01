Пермская «Парма» в первом матче нового сезона потерпела поражение Команда уступила в Казани Поделиться Твитнуть

Стартовая игра чемпионата Единой лиги ВТБ для «Бетсити «Пармы» состоялась в Казани. Встреча с УНИКСом закончилась уверенной победой хозяев — 103:83.

В составе пермской команды наибольшее количество очков (20) заработал Брендан Адамс. Глеб Фирсов принес команде 16 очков. Александр Шашков заработал 12 баллов.

Комментируя проигрыш, главный тренер пермяков Евгений Пашутин отметил, что, готовясь к матчу в Казани, «Парма» ожидала агрессивной игры и прессинга со стороны соперника, и сама пыталась прессинговать, однако первую же четверть проиграла со счётом 20:33: «Отмечу два ключевых момента. Во-первых, мы собрали 23 подбора вместо привычных 35-36. УНИКС использовал своё преимущество под щитами: даже когда хозяева не забивали свои броски, они подбирали мячи и добивали, зарабатывая фолы. Во-вторых, мы совершили 19 потерь, из которых 10 допустили два наших разыгрывающих. Эти ошибки позволили казанцам сделать стартовый рывок и создать преимущество в 13 очков. В дальнейшем мы пытались изменить ротацию и найти способы остановить УНИКС в защите. Прессинг и смена оборонительной тактики помогли улучшить ситуацию. Однако, несмотря на эти изменения, соперники продолжали доминировать на подборах на протяжении всего матча».

Пашутин также отметил проблемы пермяков с составом. В частности, Микел Хопкинс не смог сыграть из-за травмы, а Джейлен Адамс вышел после болезни.

Следующий матч команда Евгения Пашутина проведёт 1 октября в Нижнем Новгороде.

