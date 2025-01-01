На севере Прикамья простятся с участником СВО Павлом Савельевым Он погиб в сентябре этого года Поделиться Твитнуть

Фото: "Парма-Новости" / предоставлено родственниками

В зоне СВО оборвалась жизнь 24-летнего Павла Савельева из с. Архангельское Юсьвинского округа. Об этом сообщает издание «Парма-Новости» со ссылкой на родственников погибшего.

Павел Савельев родился 21 марта 2001 года. В ноябре 2023 года принял решение о службе по контракту. Участвуя в боевых действиях, погиб 17 сентября этого года на территории Украины.

Прощание с Павлом Савельевым состоится в его родном с. Архангельское во вторник, 30 сентября. В 12:00 у Дома культуры пройдёт траурный митинг. После завершения похорон всех желающих приглашают на поминальную трапезу в кафе ИП Власова А.М.

Желающие проститься с Павлом в домашней обстановке могут сделать это 29 сентября в с. Архангельское (ул. Набережная, 7).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.