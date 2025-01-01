Город на севере Прикамья признан одним из самых красивых в России Чердынь прошла процедуру сертификации Поделиться Твитнуть

Троицкий холм в Чердыни

Алексей Гущин

В Чердыни Пермского края установили щит Ассоциации самых красивых деревень и городков России, об этом сообщает краевое Министерство по туризму. Ещё в марте Чердынь была принята в Ассоциацию, а в сентябре в исторической части города появился соответствующий указатель.

«Весной Чердынь повторно прошла процедуру сертификации и получила право на использование бренда Ассоциации. Желаю ярких впечатлений туристам и гостям, а нашей Чердынской земле и малому бизнесу сферы сервиса и гостеприимства — процветания!» — отметила глава Чердыни Анна Батагова и поздравила всех со Всемирным днём туризма.

В Минтуризма напомнили, что в марте 2025 года Чердынь была принята в состав Ассоциации самых живописных деревень и малых городов Российской Федерации. Официальный документ, подтверждающий это, был передан руководителю Чердынского муниципального округа Анне Батаговой лично президентом Ассоциации Александром Мерзловым. Этот город стал первым населенным пунктом в Пермском крае, получившим столь престижный статус.

