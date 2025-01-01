ГУФСИН опровергло заражение героя интернет-мема «Пацан к успеху шел» в колонии Прикамья Поделиться Твитнуть

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Пермскому краю опровергло сообщения о заражении Александра Гусейнова туберкулезом в одном из исправительных учреждений региона.

Александр Гусейнов, ставший известным благодаря мемам «Шоколад ни в чем не виноват» и «Пацан к успеху шел», был осуждён вместе с подельниками в 2005 году за убийство водителя такси.

После освобождения Гусейнов продолжил заниматься преступной деятельностью и дважды оказывался за решеткой за разбойные нападения и кражи. 28 сентября в ряде СМИ появились сведения о том, что в местах лишения свободы он заразился туберкулёзом.

Однако, по данным ГУФСИН, заболевание было выявлено у Гусейнова в 2017 году, то есть ещё до вынесения очередного судебного решения и его поступления в систему исполнения наказаний. В 2023 году Гусейнов был направлен в исправительное учреждение Пермского края, где ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь в медико-санитарной части ГУФСИН, отметили в пресс-службе ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.