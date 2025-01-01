Бывший депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов отправился на СВО Ранее он отбывал срок за применение насилия к представителю власти Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Константин Долгановский

Алексей Бурнашов, депутат Государственной думы Российской Федерации от Пермского края с 2016 по 2021 год, присоединился к участникам специальной военной операции. Согласно информации, полученной изданием «Коммерсантъ-Прикамье» из нескольких источников, Бурнашов подписал контракт с Министерством обороны. Он служит в 88-й разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола», основу которой составляют футбольные болельщики.

Напомним, как ранее писал «Новый компаньон», в 2022 году Алексей Бурнашов был приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за применение физической силы и оскорбление лица, представляющего власть. Пострадавшими по этому делу были признаны сотрудники ГИБДД, остановившие его транспортное средство для проверки документов. В сентябре 2024 года Алексей Бурнашов вышел на свободу в связи с окончанием срока заключения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.