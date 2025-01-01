Жительницы Прикамья стали чаще устраиваться работать курьерами Большинство курьеров — женщины 35-44 лет Поделиться Твитнуть

Жительницы Пермского края всё чаще устраиваются на работу в сферу курьерской доставки. Согласно совместному опросу «Авито Работа» и «Купер», за январь-август количество резюме от женщин-соискательниц из региона выросло на 57%. Средняя оплата за рабочий день составляет 3-5 тыс. руб.

Большинство курьеров — женщины 35-44 лет (38%). Второе место занимают представительницы 45-54 лет (26%), третье — девушки 25-34 лет (19%). Среди главных преимуществ профессии респондентки называют гибкий график, возможность совмещать с основной работой или учёбой, оперативное получение дохода и физическую активность.





Для 54% опрошенных курьерская деятельность является подработкой, остальные рассматривают её как основной или временный источник заработка, например на время учёбы.

