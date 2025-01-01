Верховный суд подтвердил право врача из Прикамья на получение социальной выплаты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Врач из Губахи Пермского края добился признания права на ежемесячную социальную выплату, предусмотренную постановлением правительства РФ. Ранее Фонд пенсионного и социального страхования отказал в назначении выплаты, сославшись на то, что учреждение, в котором трудится врач, расположено в городской местности и не подпадает под критерии, установленные для медработников, обслуживающих сельское население.

Губахинский городской суд, рассмотрев дело, установил, что больница фактически выполняет функции районного учреждения и оказывает медицинскую помощь жителям всего округа, включая сельские населённые пункты. Иск был удовлетворён.





Решение первой инстанции было поддержано Пермским краевым судом, который отклонил апелляционную жалобу СФР. Суд подтвердил, что врачи, работающие в учреждениях, обслуживающих преимущественно сельское население, имеют право на меры социальной поддержки, независимо от формального статуса учреждения.





Кассационная жалоба фонда также не была удовлетворена. Верховный cуд Российской Федерации отказался передавать её на рассмотрение, тем самым подтвердив законность решений нижестоящих судов. Таким образом, право медицинских работников, оказывающих помощь сельскому населению, на получение социальной выплаты признано обоснованным.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.