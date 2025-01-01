В Пермском крае простились с участником СВО Русланом Аликиным Его мобилизовали в зону боевых действий осенью 2022 года Поделиться Твитнуть

Фото: админстрация Бардымского округа

В с. Сараши 27 сентября проводили в последний путь бойца СВО Руслана Аликина, который погиб в конце августа этого года. Об этом сообщает администрация Бардымского округа в соцсетях.

Руслан Аликин родился 19 октября 1988 года в Нытве. С 8-го класса учился в Сарашевской средней школе, потом окончил СПТУ в Барде. В 2007 году его призвали в армию. По месту службы в 2008 году он заключил контракт, служил командиром стрелкового отделения во время военного конфликта Южной Осетии и Грузии.

Впоследствии его наградили медалью «Участнику контртеррористической операции на Кавказе».

Фото: админстрация Бардымского округа

На СВО мужчина попал, когда в России началась мобилизация — в сентябре 2022 года.

Во время спецоперации погиб в звании сержанта 24 августа этого года.

Местные власти выразили соболезнования семье погибшего.

