За сутки в Пермском крае случилось шесть пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 27 сентября 2025 года, на территории Пермского края было ликвидировано шесть пожаров. По одному случаю зафиксировано в Перми, Соликамском, Березниковском, Пермском, Лысьвенском и Чайковском муниципальных округах. Погибших и пострадавших нет.

В целях стабилизации обстановки сотрудники МЧС провели масштабную профилактическую работу. В этот день 198 групп численностью 467 человек осуществили: 1691 обход жилых помещений, инструктаж по мерам пожарной безопасности для 2963 граждан, распространение 2328 информационных памяток.





Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: пожар легче предотвратить, чем устранять его последствия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.